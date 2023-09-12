Eski Wimbledon şampiyonu tenisçiye dopingden 4 yıl men

Rumen tenisçi Simona Halep, doping politikalarını ihlal ettiği iddiasıyla 4 yıl men cezasına çarptırıldı.Abone ol
Eski Wimbledon şampiyonu ve dünya 1 numarası Rumen tenisçi Simona Halep, doping kullanmak suçlamasıyla dört yıl men cezasına çarptırıldı.
Uluslararası Teniste Dürüstlük Birimi (ITIA), geçtiğimiz yıl ABD Açık'ta yasaklı kan güçlendirici "roxadustat"ın test sonucunun pozitif çıkması üzerine Ekim 2022'den beri geçici men cezası alan 31 yaşındaki tenisçi hakkında kararını açıkladı.
ITIA'nın bildirisine göre, kariyerinde iki grand slam zaferi bulunan eski dünya 1 numarası Halep, 4 yıl boyunca müsabakalardan men edildi.
Rumen tenisçinin cezasının Ekim 2026'da sona ereceği belirtildi ve karara itiraz etme hakkı bulunuyor.