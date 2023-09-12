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Fethiye'de korkutan tekne yangını

Fethiye'de korkutan tekne yangını

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir koydaki teknenin üzerinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği tekneye, ekipler hava ve deniz yoluyla müdahale etti.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir koyda teknede çıkan yangına, havadan ve denizden müdahale ediliyor.

Yanıklar Mahallesi'nde bir koyda açıkta bulunan bir tekende belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava araçları ile denizde Sahil Güvenlik Ekipleri müdahale etmeye başladı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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