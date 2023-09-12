iPhone 15 ve ailesi görücüye çıktı! İşte fiyatları…
Geri sayımın ardından beklenen an geldi! Apple, "Wonderlust" adını verdiği etkinliği TSİ 20:00 itibariyle başlattı. Etkinlikte, Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 modelleri yanı sıra iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri de tanıtıldı.
Apple, 12 Eylül 2023 akşamı "Wonderlust" isimli bir etkinlik düzenleyeceğini geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. Ülkemizde saatlerin 20:00’yi göstermesiyle birlikte söz konusu etkinlik başladı.
APPLE YENİ ÜRÜNLERİNİ TANITIYOR
Apple CEO'su Tim Cook, etkinlikteki konuşmasına Mac modelleri ve Vision Pro gibi ürünlerden bahsederek başladı.
APPLE WATCH SERIES 9 TANITILDI
Etkinlikte tanıtılan ilk ürün Apple Watch Series 9 oldu.
Yeni Apple Watch Series 9, yeni S9 çipine sahip.
iPhone'unuzun yerini de tespit edebilecek olan yeni Apple Watch, 2000 nit parlaklık değerine de sahip. Ancak parlaklık gerekli durumlarda (Sinema salonlarında veya geceleri kullanım gibi) 1 nit'e kadar da düşebilecek.