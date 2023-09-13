Dünyanın gözü bu buluşmada! Rusya lideri Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un görüşüyor

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Rusya'da Vostoçni Uzay Üssü'nde bir araya geldi. Tüm dünyanın gözünün çevrildiği zirveden dikkat çeken görüntüler geldi. Masada silah anlaşması var. Batı dünyasında endişeyle takip edilen görüşmesi sırasında Kuzey Kore iki balistik füze fırlattı.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere Rusya'da. İki lider Vostoçni Uzay Üssü'nde bir araya geldi. Ziyaret öncesi dünya kamuoyunda, Putin'in Kuzey Kore'den Ukrayna'da kullanılmak üzere silah temin etmek için bir araya geleceğine ve silah anlaşması yapılacağına yönelik haberler çıkmıştı.

Putin'e ''Silah tedariğine yönelik görüşecek misiniz?'' sorusu yöneltildi. Rusya lideri, bu soruyu "Tüm konuları görüşeceğiz." diyerek yanıtladı.

Putin'den 'uydu yardımı' açıklaması

Putin ayrıca, Kuzey Kore'ye uydu üretiminde yardım edeceklerini söyledi. Görüşmeden önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a da benzer bir soru soru soruldu.

Görüşme sırasında Kuzey Kore’nin iki balistik füze fırlatması dikkat çekti.

Hassas alanlarda işbirliği içindeyiz

Peskov "Ülkelerimiz kamuoyuna açıklanmaması gereken hassas alanlarda iş birliği içinde.'' yanıtı verdi.

Böylelikle hem Peskov hem de Putin, Kuzey Kore'yle yapılacak bir silah anlaşmasını yalanlamamış oldu.

Uzmanlar, Rusya'nın Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Kuzey Kore'den alacağı silahların sahada büyük farklar yaratmayacağını söylüyor.

İki lider en son 2019'da yine Rusya'da Vladivostok şehrinde bir araya gelmişti.