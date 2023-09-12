BIST 8.160
DOLAR 26,94
EURO 28,98
ALTIN 1.656,36
HABER /  EKONOMİ

Evini satacak olanlar dikkat! Cezası 349 bin lira

Evini satacak olanlar dikkat! Cezası 349 bin lira

Konut fiyatlarındaki yükseliş, ikinci el piyasada fırsatçıları ortaya çıkardı. Bazı ev sahipleri, ederinin çok üzerinde fiyatlarla satışa çıkarak piyasada manipülasyona neden oldu. Ticaret Bakanlığı daha önce bu duruma önlem alacaklarını belirtmişti. Sonunda, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, konuyla ilgili bir gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurarak bir kişiye 349 bin lira ceza kesildiğini açıkladı.

Abone ol

Pandemi sonrasında yaşanan konut fiyatlarındaki artış ikinci el piyasasını da etkilemişti. Artan enflasyon ve döviz kuruyla beraber hem sıfır hem ikinci el dairelerin fiyatlarının yükselmesi bazı fırsatçılara da ortam hazırlamıştı. Artan şikayetler Ticaret Bakanlığını harekete geçirdi.

Bakan yardımcısı duyurdu

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamada bulundu;

İkinci el daireleri piyasa gerçekleri ile örtüşmeyen fiyatlarla ilana koyarak daire fiyatlarında köpük oluşturmaya çalışan spekülatörlere karşı mücadelemiz aralıksız devam ediyor!

Bu kapsamda yapılan denetimler neticesinde ikinci el konut piyasasında fahiş fiyat uygulayarak spekülasyon yapan bir kişiye 349 bin TL idari para cezası uygulanmış olup, piyasa dengesini bozmaya yönelik faaliyetlerde bulunanlara karşı idari yaptırımlar uygulanmaya devam edecektir. 

Fahiş fiyat artışlarını önlemeye yönelik çalışmalarımızı etkin ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.

Yeni düzenleme duyurulmuştu

Ticaret Bakanlığı, ilan sitelerinde açık kimliğin gizlenerek ilan verilmesini engellemek amacıyla kişinin kendisine, eşine, birinci ve ikinci derece kan hısımlarına ait olmayan ya da sahibi tarafından yetkilendirilmediği taşınmaz veya taşıtı ilana koyabilmesini yasaklama kararı almış ve konuya ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçimler öncesi Ekrem İmamoğlu açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçimler öncesi Ekrem İmamoğlu açıklaması
Apple'dan büyük indirim! İşte yeni fiyatları…
Apple'dan büyük indirim! İşte yeni fiyatları…
Icardi neden Galatasaray'ı seçtiğini bu sözlerle açıkladı
Icardi neden Galatasaray'ı seçtiğini bu sözlerle açıkladı
Barış Yarkadaş'tan bomba Özgür Özel iddiası!
Barış Yarkadaş'tan bomba Özgür Özel iddiası!
Fethiye'de korkutan tekne yangını
Fethiye'de korkutan tekne yangını
ABD Başkanı Biden hakkında 'görevi kötüye kullanma' soruşturması
ABD Başkanı Biden hakkında 'görevi kötüye kullanma' soruşturması
Eski Wimbledon şampiyonu tenisçiye dopingden 4 yıl men
Eski Wimbledon şampiyonu tenisçiye dopingden 4 yıl men
Ömer Çelik'ten MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar
Ömer Çelik'ten MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar
Rıdvan Dilmen'den TFF Başkanı'na sert tepki
Rıdvan Dilmen'den TFF Başkanı'na sert tepki
Hesap değişti! Motorine 2 lira 10 kuruş, benzine 1 lira 50 kuruş zam! 12 Eylül 2023 akaryakıt fiyatları
Hesap değişti! Motorine 2 lira 10 kuruş, benzine 1 lira 50 kuruş zam! 12 Eylül 2023 akaryakıt fiyatları
Malatya'da jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı! 21 kişi gözaltına alındı
Malatya'da jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı! 21 kişi gözaltına alındı
Tezgahlarda balık bollaştı! Hamsi, istavritin kilosu ne kadar oldu?
Tezgahlarda balık bollaştı! Hamsi, istavritin kilosu ne kadar oldu?