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Mersin'de PKK, FETÖ ve DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon! 4 kişi gözaltında

Mersin'de PKK, FETÖ ve DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon! 4 kişi gözaltında

MERSİN'de üç terör örgütünün finans kaynağına yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ'ın finans kaynaklarının tespitine yönelik soruşturma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, yabancı uyruklu olduğu belirtilen DEAŞ şüphelisi S.K, FETÖ şüphelisi A.F.K. ve PKK/KCK şüphelileri R.E. ile L.O'yu yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Dron kullanılan ve özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, bazı şüphelilerin evlerine kapıları koçbaşıyla kırarak girdi.

Bazı polisler, çevrede uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları sürüyor.

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