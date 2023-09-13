Atina'da 'ölüm çetesi' üyesi 6 Türk araç içinde infaz edildi! Mafya savaşı yurtdışına taştı

YUNANİSTAN'da bir araç içerisinde 6 Türk'ün öldürülmesiyle ilgili olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Atina’da kimliği belirsiz kişilerce yaylım ateşine tutularak öldürülen 6 Türk’ün, elebaşılığını İtalya’da yakalanan Barış Boyun’un yaptığı ‘Ölüm Çetesi’nin üyeleri olduğu ve kaçak yollarla Boyun'un yanına İtalya'ya gitmeye çalıştıkları ortaya çıktı.

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Yunanistan’da Atina’dan 43 kilometre uzaktaki tatil cenneti Artemida, pazartesi günü 18.30 sıralarında Türk mafya üyelerinin kanlı bir hesaplaşmasına neden oldu. Sahte Alman plakası takılmış olan Ford marka araçtaki 6 kişi, yaylım ateşine tutularak öldürüldü.

İnfaz edilenlerin hepsi Türk'tü

Otomobildekilerin tümü Türk’tü. Yunan emniyet birimleri hemen Türk Konsolosluğu’yla irtibata geçti. Otomobildeki isimler Türk polisi için tanıdıktı. Hepsi, İtalya’da İnterpol tarafından yakalanan ‘Ölüm Çetesi’ lideri Barış Boyun’un adamlarıydı.

Çekmeköy'de ormanı kaçıp kurtulmuştu

Yunanistan’da öldürülen kişilerden Doruk Ersu Büyüktunç, çete adına karıştığı kanlı eylemlerin ardından İstanbul polisinin takibi altındaydı. Çekmeköy’de düzenlenen operasyondan son anda kaçmayı başardı ve ormanlık alanda izini kaybettirdi. Büyüktunç ile birlikte kaçanlardan Oğuzhan H. birkaç ay sonra bir TIR’ın dorsesinde Gürcistan’a geçmek isterken sınırda yakalandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Büyüktunç’un aynı günlerde Yunanistan’a kaçtığını belirledi. Çete üyeleri Abdurrahman Tekru, Ozan Kaan Tozlu, Barış Çağan, Ömer Kanza ve Burak Tahmaz’ın öldürülenler arasında olduğu tespit edildi.

Kanlı saldırılarla adını duyurdu

Barış Boyun’un ismi bundan birkaç yıl önce İstanbul Beyoğlu sokaklarında duyulmaya başladı. Uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirin paylaşımında sorun yaşadığı kişilere peş peşe saldırılar düzenletiyordu. Motosikletli suikast timleri kurmuş, bölgedeki çetelere karşı üstünlük sağlamıştı. İstanbul polisi kısa süre sonra peşine düşünce yurtdışına kaçtı. Kendisi yurtdışında olsa da kurduğu çete İstanbul’da kirli işlerine devam etti.

Örgüt üyeleri kriminal kişilerden seçilirken, terör suçlarından kaydı olanlar da örgüte dahil ediliyordu. Geçen nisan ayında ‘Ölüm Çetesi’ne yönelik dev bir operasyon düzenlendi. Kimlikleri deşifre edilen 131 çete üyesi gözaltına alındı. Organize Şube ekipleri çeteye yönelik büyük operasyonun ardından yurtdışına kaçmaya çalışan kritik isimleri de yakalamıştı.

Yurtdışında çete üyeleri infaz ediliyor

Polisin çemberi iyice daraltması ve rakip çete üyelerinden gelen tehditler nedeniyle bazı çete üyeleri yurtdışına kaçmaya başladı. Yurtdışındaki çatışmalarda, Barış Boyun’un adamlarından Emircan Yılmaz Abhazya’da, Edip Yalçın Gürcistan’da, Halil Ay Fransa’da öldürüldü.