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Motorine kallavi zam geldi 40 lirayı aştı! Tabela böyle değişti 13 Eylül 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorine kallavi zam geldi 40 lirayı aştı! Tabela böyle değişti 13 Eylül 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorine gece yarısı büyük zam geldi. Zam öncesi benzin istasyonlarında kuyruklar oluştu. Motorinin litre fiyatı 2 lira 3 kuruş arttı. İşte 13 Eylül 2023 Çarşamba günü güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

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Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar hız kesmeden devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki artış sonrası motorinin litresi 40 lirayı aşarken benzine de 1 lira 50 kuruş zam yolda. Piyasa kaynakları yıl sonuna kadar akaryakıt fiyatlarının 50 lirayı aşacağı tahmininde bulundu.

Gece yarısı 2 lira 3 kuruş zam

Bu gece yarısından itibaren motorine 2 lira 3 kuruş zam geldi. Zammın ardından motorinin litresi İstanbul’da 40 lira 3 kuruşa, Ankara’da 40 lira 57 kuruş, İzmir’de de 40 lira 75 kuruşa çıktı. Anadolu illerinde ise motorinin litresi 41 lirayı aştı. 

İlk kez 40 liranın üzerine çıktı

Zam haberini alan vatandaşlar, zam öncesi depolarını doldurmak için benzin istasyonlarına akın etti, uzun kuyruklar oluşturdu. Motorin zammı sonrası Türkiye tarihinde motorinin 40 liranın üzerine ilk kez çıktığı anlar kameralara böyle yansıdı:

13 Eylül 2023 Çarşamba akaryakıt fiyatları

İSTANBUL
Benzin: 36,87 TL
Motorin: 40,02 TL
LPG (Otogaz): 17,78 TL

ANKARA
Benzin: 37,44 TL
Motorin: 40,56 TL
LPG (Otogaz): 17,69 TL

İZMİR
Benzin: 37,56 TL
Motorin: 40,75 TL
LPG (Otogaz): 17,40 TL

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