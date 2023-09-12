Libya'da sel felaketinden dehşet görüntüler! Bilanço giderek daha da ağırlaşıyor: Ölü ve kayıp sayısı açıklandı
LİBYA'da büyük bir sel felaketi yaşandı. Daniel Kasırgası nedeniyle iki barajda çökme meydana gelmesi sonucu 30 milyon metreküp su şehre boşaldı. Derna kentinin yüzde 25'i yok olurken, bölgeden dehşete düşüren görüntüler geldi. Ölen ve kaybolanların sayısı ise her dakika artıyor...
Daniel Kasırgası’nın ardından sadece Derna kentinde en az 1,000 ceset çıkarılırken, yetkililer ölü sayısının daha da artabileceğini belirttiler.
Yaklaşık 125,000 nüfuslu bir sahil kenti olan Derna’ya giden bir Reuters muhabiri yol kenarlarında devrilmiş araçlar ve ağaçlar ve sular altında kalmış evler gördü.
"Cesetler her yerde yatıyor"
Sivil Havacılık Bakanı ve doğu bölgesinden sorumlu yönetimin acil durum komitesi üyesi Hichem Abu Chkiouat Reuters’a telefonla yaptığı açıklamada, “Derna’dan döndüm. Durum çok feci. Cesetler her yerde yatıyor – denizde, vadilerde, binaların altında…” diye belirtti.
Libya'da son durum: Yalnızca Derna'da 5 bin 200 kişi öldü, kayıp sayısı ise...
Libya’nın doğusundaki “hükümetin Sağlık Bakanı” Osman Abdulcelil, ülkenin doğusunda meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısının 3 bini geçtiğini söyledi. Libya'nın doğusundaki "hükümetin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü" Harraz, "Sel felaketinde yalnızca Derna'da 5 bin 200 kişi öldü" açıklaması yaptı.