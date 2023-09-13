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Romanya-Kosova maçında açılan pankart maçı durdurdu! Futbolcular sahayı terk etti

Romanya-Kosova maçında açılan pankart maçı durdurdu! Futbolcular sahayı terk etti

Romanya-Kosova maçında ev sahibi takımın taraftarları kale arkasında, "Kosova Sırbistan'dır" pankartını açınca konuk takım oyuncuları maçı bırakıp soyunma odasına gitti. Maç yaklaşık 50 dakika durdu.

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EURO 2024 Elemeleri I Grubu’nda Romanya ile Kosova arasında oynanan karşılaşmaya tribünde açılan bir pankart damga vurdu. Romanya’nın başkenti Bükreş’teki Arena Nationala Stadı’nın kale arkasındaki Rumen taraftarlar maç oynanırken pankart açtı.

“Kosova Sırbistan’dır” pankartını gören Kosova, takım halinde soyunma odasına gitti. Romanya ve Kosova temsilcileri ile UEFA yetkilileri bir toplantı yaptı.

Bu sırada Rumen futbolcular, pankartın açıldığı tribüne giderek taraftarlardan pankartı indirmelerini istedi.

Maça verilen arada tribünlerde yer alan taraftarlara Sırbistan lehine tezahürat yapılmaması ve pankartlar açılmaması yönünde anons yapıldı.

Yaklaşık 50 dakikalık bir beklemenin ardından mücadele 15. dakikadan itibaren yeniden oynanmaya başladı.

Romanya’da Konyasporlu Cicaldau, Kosova’da Beşiktaşlı Rashica ile Alanyasporlu Fidan Aliti mücadeleye ilk 11’de başladı.

Karşılaşmayı Romanya, Vedat Muriqi’nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Kosova’ya karşı 2-0 kazandı.

Gecenin sonuçları şöyle:

A Grubu

Norveç – Gürcistan: 2-1

İspanya – Güney Kıbrıs Rum Kesimi: 6-0

C Grubu

İtalya – Ukrayna: 2-1

Malta – Kuzey Makedonya: 0-2

F Grubu

Belçika – Estonya: 5-0

İsveç – Avusturya: 1-3

Grup I

İsrail – Belarus: 1-0

Romanya – Kosova: 2-0

İsviçre – Andorra: 3-0

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