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Domuz avında kaza kurşunu! Çalılar hareket edince tetiğe bastı, 1 ölü!

Domuz avında kaza kurşunu! Çalılar hareket edince tetiğe bastı, 1 ölü!

BURSA'nın ORHANELİ ilçesinde domuz avına çıkmış 2 kişi av tüfeğiyle kazayla vuruldu. Vurulanlardan biri yaralandı, birisi hayatını kaybetti.

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Olay, saat 23.00 sıralarında Orhaneli ilçesi Gümüşpınar Mahallesinde meydana geldi. Ormanlık alanda domuz avına çıkan Nail Akın (72) çalılıklarda hareketlilik görünce tüfekle ateş etti.

O esnada çalıların orada bulunan Tahsin Şen (27) ve Ergün Akın göğsünden yaralandı. Kalbine saçma kurşunları isabet eden 2 çocuk babası Tahsin Şen olay yerinde hayatını kaybederken, Ergün Akın ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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