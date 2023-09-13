BIST 8.207
DOLAR 26,94
EURO 28,94
ALTIN 1.653,97
HABER /  GÜNCEL

Zeytinburnu'nda oksijen yüklü tıra çarpan otomobil metrelerce savruldu! Hurdaya dönen araçta iki kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Zeytinburnu'nda oksijen yüklü tıra çarpan otomobil metrelerce savruldu! Hurdaya dönen araçta iki kişi yaralandı

İstanbul Zeytinburnu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki oksijen yüklü tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle birkaç metre savrulan otomobil hurdaya dönerken 2 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza saat 00.30 sıralarında Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Gümüşsuyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre alkollü sürücü Uğur M. direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki oksijen yüklü tıra çarptı.

Edinilen bilgiye göre park halindeki 06 DGM 258 plakalı oksijen yüklü tıra çarpan araç birkaç metre savruldu. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç kullanılamaz hale geldi.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü Uğur M. kendi imkanları ile araçtan çıkarken araç içerisinde sıkışan Burak M., itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Yaralılar Uğur M. ve Burak M., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Çevrede bulunan Kurtuluş Erdal, "Araba aşağıdan geliyordu. Herhalde alkollülerdi. Tıra vurunca bu hale geldi. Sıkışan 2 kişi vardı. Ambulansla sevk ettiler. Artık ne olur Allah bilir" şeklinde anlattı.

Kazaya şahitlik eden Mehmet Bektaş, "Arkadaş aşağıdan geliyordu. Biraz alkolün de etkisi vardı. Biraz slalom yaptı. Duran tıra yandan vurarak bu hale getirdi. Arkadaşları hemen çıkarttık. Birini kenara aldık. 2 kişi vardı. Biraz pansuman yaptık" ifadelerini kullandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
AB'den kritik Türkiye açıklaması! Vize serbestisi olacak mı?
AB'den kritik Türkiye açıklaması! Vize serbestisi olacak mı?
Fatih'te motosiklet İETT otobüsüne çarptı: Hamile kadın hayatını kaybetti
Fatih'te motosiklet İETT otobüsüne çarptı: Hamile kadın hayatını kaybetti
Adıyaman'da zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi: 3 yaralı
Adıyaman'da zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi: 3 yaralı
Kuzey Kore bu sefer iki balistik füze birden fırlattı!
Kuzey Kore bu sefer iki balistik füze birden fırlattı!
Sabah saatlerinde sallandı panik yaşandı! AFAD son depremin şiddetini açıkladı
Sabah saatlerinde sallandı panik yaşandı! AFAD son depremin şiddetini açıkladı
Sokak kavgası kan döktü! Otomobile kurşun yağdırdılar: 1’i ağır 3 yaralı
Sokak kavgası kan döktü! Otomobile kurşun yağdırdılar: 1’i ağır 3 yaralı
Romanya-Kosova maçında açılan pankart maçı durdurdu! Futbolcular sahayı terk etti
Romanya-Kosova maçında açılan pankart maçı durdurdu! Futbolcular sahayı terk etti
Denizli'de acı kaza! Ticari araç aydınlatma direğine ve ağaca çarptı: 2 ölü
Denizli'de acı kaza! Ticari araç aydınlatma direğine ve ağaca çarptı: 2 ölü
4 gündür kayıp çocuktan kahreden haber geldi
4 gündür kayıp çocuktan kahreden haber geldi
Turist otobüsü uçuruma yuvarlandı! 10 kişi hayatını kaybetti
Turist otobüsü uçuruma yuvarlandı! 10 kişi hayatını kaybetti
İngiltere sağlık sisteminde şok edici sonuçlar! Taciz, tecavüz, cinsel istismar
İngiltere sağlık sisteminde şok edici sonuçlar! Taciz, tecavüz, cinsel istismar
TPAO'nun petrol arama ruhsatı 2 yıl uzatıldı
TPAO'nun petrol arama ruhsatı 2 yıl uzatıldı