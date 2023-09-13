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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

Fikret Bila'nın yazısı konuşuluyor: Muhalefet İzmir, İstanbul ve Ankara'yı AK Parti'ye kaptırabilir

Fikret Bila'nın yazısı konuşuluyor: Muhalefet İzmir, İstanbul ve Ankara'yı AK Parti'ye kaptırabilir

"Türkiye’de muhalefet partileri birlikte kaybetmeyi 1994 Yerel Seçimleri’nde yaşadı. 2019 Yerel Seçimleri’nde ise birlikte kazanmayı başardı." ifadelerini kullanan Halk TV yazarı Fikret Bila, yerel seçim için dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu ve muhalefet partilerinin tutumunun “birlikte kaybetmeye” doğru gittiklerini gösterdiğini söyledi.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayı olsunlar diye büyük destek verdiği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın karşısına aday çıkarmaya hazırlanıyor. İmamoğlu ve Yavaş ise yeniden belediye başkanlığı adaylıklarını açıkladılar.

CHP lideri Kılıçdaroğlu gazetecilerin sorusu üzerine Yavaş’ın adaylığını ilan etti. İmamoğlu’nun yeniden aday olmasını isteyen de Kılıçdaroğlu.

Fikret Bila, bu koşullarda İYİ Parti ve diğer muhalefet partilerinin yerel seçimlere her ilde ayrı adaylarla girmelerinin 1994 yerel seçimleri gibi sonuç verebileceğini kaydetti.

Bila, "Muhalefet üç büyük kent dahil birçok ilde belediye başkanlıklarını AK Parti’ye kaptırabilir. 1994’teki hezimet yeniden yaşanabilir." dedi.

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