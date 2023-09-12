İşte olası İstanbul depreminde en riskli ilçeler...
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İstanbul'da deprem riski en yüksek olan 15 ilçe belirlendi ve bu ilçelerin seçiminde özellikle zemin sıvılaşma tehlikesine dikkat edildiği ifade edildi.
AFAD, beklenen İstanbul depremi için en riskli ilçeleri açıkladı
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Maraş depremleri, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini yeniden hatırlattı. Devlet millet el ele verip, depremin yol açtığı yaraları kısa sürede sardı.
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Beklenen İstanbul depremi konusunda ise bir uyarı daha yapıldı. En riskli 15 ilçe açıklandı. AFAD kaynağıyla paylaşılan ilçelerin zemin sıvılaşma riskine göre belirlendiği vurgulandı. Depremin en çok etkileyeceği ilçeler şöyle sıralandı:
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Bakırköy, Başakşehir, Bahçelievler, Küçükçekmece
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