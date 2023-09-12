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İşte olası İstanbul depreminde en riskli ilçeler...

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İşte olası İstanbul depreminde en riskli ilçeler...

İstanbul'da deprem riski en yüksek olan 15 ilçe belirlendi ve bu ilçelerin seçiminde özellikle zemin sıvılaşma tehlikesine dikkat edildiği ifade edildi.

İşte olası İstanbul depreminde en riskli ilçeler...

AFAD, beklenen İstanbul depremi için en riskli ilçeleri açıkladı

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İşte olası İstanbul depreminde en riskli ilçeler...

Maraş depremleri, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini yeniden hatırlattı. Devlet millet el ele verip, depremin yol açtığı yaraları kısa sürede sardı.

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İşte olası İstanbul depreminde en riskli ilçeler...

Beklenen İstanbul depremi konusunda ise bir uyarı daha yapıldı. En riskli 15 ilçe açıklandı. AFAD kaynağıyla paylaşılan ilçelerin zemin sıvılaşma riskine göre belirlendiği vurgulandı. Depremin en çok etkileyeceği ilçeler şöyle sıralandı:

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İşte olası İstanbul depreminde en riskli ilçeler...

Bakırköy, Başakşehir, Bahçelievler, Küçükçekmece

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