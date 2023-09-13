Stefan Kuntz sonrası A Milli Takım'da sürpriz adaylar belli oldu

Ermenistan ve Japonya maçlarında alınan skorlar ve oynanan oyun sonrası Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz'un gönderilmesi gündeme geldi. Uzun süredir eleştirilen Kuntz'un ardından göreve gelebilecek adaylar da belli oldu.

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EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde Ermenistan ile 1-1 berabere kalan milliler, karşılaşmanın sonucu nedeniyle büyük tepki çekti.

2021 yılından bu yana milli takımda beklentilerin altında kalan Kuntz, son alınan sonuçların ardından en çok eleştirilen isim oldu.

Oynattığı oyun ve kadro tercihleri nedeniyle sık sık tepki çeken Alman çalıştırıcı, Ermenistan ve Japonya maçlarında alınan sonuçlardan ötürü istifaya davet ediliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, son olarak yaptığı açıklamada Kuntz ile yola devam edileceğini belirtmişti.

Ancak devam eden baskılar nedeniyle ve kötü sonuçların üst üste gelmesiyle birlikte Alman teknik direktörün ayrılığına artık kesin gözle bakılıyor.

Takvim'in haberine göre istifası ya da gönderilmesi gündemde olan Stefan Kuntz'un yerine gelebilecek adaylar belli oldu.

Abdullah Avcı

Son olarak Trabzonspor'da görev alan Abdullah Avcı, milli takımın başına geçebilecek favori aday konumunda. Avcı geçtiğimiz günlerde bir seminer için TFF'ye de gitmişti. Burada olası bir geçiş durumunun da konuşulduğu belirtiliyor.

Sergen Yalçın

Beşiktaş'ı şampiyon yaparak dikkat çeken Sergen Yalçın, TFF'nin olmasa bile taraftarın bir numaralı adayı konumunda. Yalçın'ın da bu göreve talip olduğu biliniyor.

Aykut Kocaman

Uzun süredir takım çalıştırmayan ve 'turnuva hocası' olarak lanse edilen Aykut Kocaman, milli takım için ideal aday konumunda. Kocaman'ın da gelecek teklife 'evet' demesi bekleniyor.

Fatih Terim

Milli takımın efsanelerinden olan Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde İsviçre ile oynanan gösteri maçında milli takımımızın başında çıkmıştı. Bunun üzerine sosyal medyada hocanın yeniden milli takımın başına geçmesi adına gündem oluşturulmuştu.

Emre Belözoğlu

Başakşehir'de sezona oldukça kötü başlayan Emre Belözoğlu ile yollar ayrılmıştı. Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de ve geçtiğimiz sezon Başakşehir'de gösterdiği performans kendisini adaylardan biri haline getirdi.