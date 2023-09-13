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Namaza gittikleri camide avluya bırakılmış 3 günlük bebek buldular!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Namaza gittikleri camide avluya bırakılmış 3 günlük bebek buldular!

İstanbul Arnavutköy'de yatsı namazı kılmak için camiye giden cemaat namazdan sonra duydukları bebek sesi ile neye uğradıklarını şaşırdılar. Sese doğru giden vatandaşlar caminin avlusuna 3 günlük olduğu tahmin edilen bir bebek bırakıldığını gördü.

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Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan Kardeşler Camii’nde gerçekleşti. İddiaya göre saat 21.30 sıralarında yatsı namazı kılındığı esnada kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler cami avlusuna 3 gün önce doğduğu tahmin edilen bebeği bırakarak uzaklaştı.

Ağlama sesi duyan cemaat namaz biter bitmez sese doğru giderek terk edilmiş bebeği buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bebek Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedaviye alınırken polis ekipleri ise şüphelileri bulmaya yönelik çalışma başlattı.

“Adeta şok olduk”

Olayın tanıklarından olan cami cemaatinden Mehmet Kayacan, “30 senedir Arnavutköy’de yaşıyorum. Yatsı namazının farzını kılarken ağlama sesi duydum ben dilenci sandım. Ses yakın gelince geri döndüm çocuğu fark ettim. Çocuğu alarak imama teslim ettik. Biz kimin bıraktığını göremedik ama yabancı uyruklu bir kişi ağzında maske olan birinin bıraktığını söyledi."

"Biz polis ekiplerine haber verdik çocuğu alıp götürdüler. Daha yeni doğmuş bir çocuğa benziyordu. Biz çok şaşırdık adeta şok olduk. Ben önce durdum bir baktım sonra şok oldum. Cami avlusuna çocuk bırakılıyor duyuyorduk başımıza geldi” şeklinde konuştu.

Cemaatten Mustafa Yüksel ise, “Ben yatsı namazına geldim. Farzın son rekâtı kılınırken arkada bir karışıklık oldu ben öndeydim. Hocanın odasına götürüldüğünü gördüm bebeğin. Bırakıp gitmişler. Kimin bıraktığı belli değil burada kamera falan var ama belki çıkartılır ortaya” ifadelerini kullandı.

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