Domuz avında çalıların arasındaki gençleri göğsünden vurdu!

Bursa Orhaneli'nde domuz avına çıkan 2 genç başka bir avcı tarafından kazayla vuruldu. Göğsünden vurulan gençlerden 1'i hayatını kaybederken 1'i yaralandı.

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Olay, saat 23.00 sıralarında Orhaneli ilçesi Gümüşpınar Mahallesinde meydana geldi. Ormanlık alanda domuz avına çıkan Nail Akın (72) çalılıklarda hareketlilik görünce tüfekle ateş etti.

O esnada çalıların orada bulunan Tahsin Şen (27) ve Ergün Akın göğsünden yaralandı. Kalbine saçma kurşunları isabet eden 2 çocuk babası Tahsin Şen olay yerinde hayatını kaybederken, Ergün Akın ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.