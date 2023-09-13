BIST 8.206
DOLAR 26,93
EURO 28,94
ALTIN 1.653,51
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Domuz avında çalıların arasındaki gençleri göğsünden vurdu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Domuz avında çalıların arasındaki gençleri göğsünden vurdu!

Bursa Orhaneli'nde domuz avına çıkan 2 genç başka bir avcı tarafından kazayla vuruldu. Göğsünden vurulan gençlerden 1'i hayatını kaybederken 1'i yaralandı.

Abone ol

Olay, saat 23.00 sıralarında Orhaneli ilçesi Gümüşpınar Mahallesinde meydana geldi. Ormanlık alanda domuz avına çıkan Nail Akın (72) çalılıklarda hareketlilik görünce tüfekle ateş etti.

O esnada çalıların orada bulunan Tahsin Şen (27) ve Ergün Akın göğsünden yaralandı. Kalbine saçma kurşunları isabet eden 2 çocuk babası Tahsin Şen olay yerinde hayatını kaybederken, Ergün Akın ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Rehber öğretmenlerden velilere tavsiyeler: Kaygınızı çocuklara yansıtmayın!
Rehber öğretmenlerden velilere tavsiyeler: Kaygınızı çocuklara yansıtmayın!
Piyasalarda son durum! Dolar ve Euro'da yükseliş devam ediyor mu?
Piyasalarda son durum! Dolar ve Euro'da yükseliş devam ediyor mu?
Adana'da sokak ortasında dehşet! Birbirlerine kurşun yağdırdılar
Adana'da sokak ortasında dehşet! Birbirlerine kurşun yağdırdılar
Mehmet Şimşek'in açıklamasından sonra değişti! Konut kredilerine sınır geliyor
Mehmet Şimşek'in açıklamasından sonra değişti! Konut kredilerine sınır geliyor
Motorinden sonra bu gece de benzine kallavi zam geliyor! 50 liraya hazır olun....
Motorinden sonra bu gece de benzine kallavi zam geliyor! 50 liraya hazır olun....
OVP geldi asgari ücrette hesaplar değişti asgari ücrette iki rakam üzerinde duruluyor
OVP geldi asgari ücrette hesaplar değişti asgari ücrette iki rakam üzerinde duruluyor
Uşak'ta yabancı uyruklular birbirine girdi! Bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Uşak'ta yabancı uyruklular birbirine girdi! Bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Ayhan Bora Kaplan "Yargıtay üyesine villa ve araba aldım" dedi! Yüksel Kocaman cevap verdi
Ayhan Bora Kaplan "Yargıtay üyesine villa ve araba aldım" dedi! Yüksel Kocaman cevap verdi
Namaza gittikleri camide avluya bırakılmış 3 günlük bebek buldular!
Namaza gittikleri camide avluya bırakılmış 3 günlük bebek buldular!
Fikret Bila'nın yazısı konuşuluyor: Muhalefet İzmir, İstanbul ve Ankara'yı AK Parti'ye kaptırabilir
Fikret Bila'nın yazısı konuşuluyor: Muhalefet İzmir, İstanbul ve Ankara'yı AK Parti'ye kaptırabilir
Stefan Kuntz sonrası A Milli Takım'da sürpriz adaylar belli oldu
Stefan Kuntz sonrası A Milli Takım'da sürpriz adaylar belli oldu
Domuz avında kaza kurşunu! Çalılar hareket edince tetiğe bastı, 1 ölü!
Domuz avında kaza kurşunu! Çalılar hareket edince tetiğe bastı, 1 ölü!