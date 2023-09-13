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Uşak'ta yabancı uyruklular birbirine girdi! Bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Uşak'ta yabancı uyruklular birbirine girdi! Bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Uşak'ta Afganistan uyruklu 3 şahısın kavgasında ortaya bıçaklar çıktı. Bıçaklı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

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Olay, Köme Mahallesi Kurt Sokak'ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Afganistan uyruklu M.T. ve R.M. ile N.H. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu N.H., M.T. ve R.M.'yi bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

112 Sağlık ekiplerince yaralan M.T ve R.M Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. M.T’nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan olay yerinden kaçan N.H. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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