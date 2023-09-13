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Adana'da sokak ortasında dehşet! Birbirlerine kurşun yağdırdılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da sokak ortasında dehşet! Birbirlerine kurşun yağdırdılar

Adana'nın Seyhan ilçesinde husumetli olan iki grup sokak ortasında silahlı çatışmaya girdi. Kavgada bir kişi tabanca ile vurularak ağır yaralandı.

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Olay, Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Erkan A. ile H.A. tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında taraflar birbirine tabanca ile ateş etti. H.A., Erkan A.’yı göğsünden ve bacaklarından vurdu. H.A. daha sonra tabancayı olay yerine atarak hızla kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı Erkan A.’yı hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler ise olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet tabancayı ele geçirdi. Polisin şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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