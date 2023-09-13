Motorinden sonra bu gece de benzine kallavi zam geliyor! 50 liraya hazır olun....

Motorine bu gece yarısı gelen 2 lira 3 kuruşluk zammın ardından bir zam da benzine geliyor. 14 Mayıs 2023 günü (bu gece yarısı) benzinin litresine 1 lira 64 kuruş zam gelecek. Petrol fiyatlarındaki yükselişe dikkat çeken piyasa kaynakları yıl sonuna kadar benzinin litresinin 50 liraya ulaşacağını belirtiyor.

Abone ol

Brent petrol fiyatlarındaki sert yükseliş sonrası akaryakıt ürünlerine zam yağmuru başladı. Gece yarısı motorine gelen 2 lira 3 kuruşluk zammın ardından bu gece yarısı bir büyük zam da benzin fiyatlarına geliyor. Piyasa kaynakları zamların devam edeceğini ve benzin ile motorinin litresinin 50 lirayı göreceğini ifade ediyor.

Motorin ilk kez 40 lirayı aştı

Gece yarısından itibaren motorine 2 lira 3 kuruş zam geldi. Zammın ardından motorinin litresi İstanbul’da 40 lira 3 kuruşa, Ankara’da 40 lira 57 kuruş, İzmir’de de 40 lira 75 kuruşa çıktı. Anadolu illerinde ise motorinin litresi 41 lirayı aştı.

Benzin 39 lirayı aşıyor

Motorin zammının ardından bu gece yarısı da benzine zam geliyor. Benzine ise 14 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş zam bekleniyor. Zamla birlikte benzinin litresi de 39 lirayı aşacak.

İşte zamlı benzin ve motorin fiyatları...

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 38,51 TL’ye, Ankara’da 39,08 TL’ye, İzmir’de 39,19 TL’ye yükselecek. Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 39,99 TL, Ankara’da 40,53 TL, İzmir’de 40,71 TL seviyesinde bulunuyor.

Seçim sonrası akaryakıta zam yağdı! 14 Mayıs'taki seçim öncesinde litre fiyatı İstanbul'da benzinde 19,81 TL, motorinde 18,58 TL idi. Seçim sonrasında geçen yaklaşık üç buçuk ayda zam oranı motorinde yüzde 105'i aştı. Benzindeki zam oranı ise yüzde 95 oldu. Seçim öncesinde döviz kurlarını rezerv satarak tutan ve vergi indirimleri yapan hükümet, seçimin hemen ardından kuru yükseltmiş ve tarihi vergi zamları yapmıştı. Aralık 2021'de 10 TL'yi aşarak ilk kez çift haneyi gören akaryakıt fiyatları, sadece 21 ayda dörde katlanarak 40 TL'yi aştı.

13 Eylül 2023 Çarşamba akaryakıt fiyatları

İSTANBUL

Benzin: 36,87 TL

Motorin: 40,02 TL

LPG (Otogaz): 17,78 TL

ANKARA

Benzin: 37,44 TL

Motorin: 40,56 TL

LPG (Otogaz): 17,69 TL

İZMİR

Benzin: 37,56 TL

Motorin: 40,75 TL

LPG (Otogaz): 17,40 TL