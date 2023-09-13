OVP geldi asgari ücrette hesaplar değişti asgari ücrette iki rakam üzerinde duruluyor

Orta Vadeli program ile ekonomide hesaplar sil baştan yenileriyor. Asgari ücrete bundan sonra senede bir kez zam yapılması beklenirken, Mehmet Şimşek'in son zam açıklamalarına göre asgari ücret konusunda iki rakam öne çıkıyor.

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Mayıs ayındaki seçimlerin ardından iktidar ekonomi politikalarında faiz-parasal sıkılaşma çizgisine geri dönerken artan enflasyon, ücretli çalışanların geçinme koşullarını etkilemeye devam ediyor.

Son iki yıldır asgari ücrete temmuz aylarında ara zam da yapılıyor ancak iktidar, gelecek yıl asgari ücrete ara zam uygulamasına son vermeyi planlıyor. Peki bu tabloda, ocak ayında asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?



Milliyet'teki habere göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ücret artışlarının hedef enflasyona göre yapılacağını açıklamasıyla asgari ücrette de zam hesabı değişti.

Orta Vadeli Program'da yüzde 65 olarak açıklanan yıl sonu enflasyon tahmini bu yıl asgari ücret artışını da etkileyecek. Asgari ücrette ocak zammı için 2 rakam ön plana çıkıyor. Zammın enflasyon tahminine göre yapılması durumunda 15.707 TL, memur zammı referans alındığı takdirde 17.041 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde artık ücret artışlarının hedef enflasyona göre yapılacağını duyurmuştu. Bu gelişme sonrası Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan 2023 yıl sonu enflasyon oranı ve 2024 yılı enflasyon öngörüsü, aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Komisyonu için de bir referans olacak.

2 aylık enflasyon

Ocak 2024 zammı için iki aylık kesin rakamlar ise belli oldu. Enflasyon Temmuz ayında yüzde 9,49 olurken, Ağustos ayında ise 9,09 olarak açıklandı. İki aylık enflasyon ise yüzde 19,44 seviyesinde gerçekleşti.

Asgari ücrette iki tahmin

Ocak ayına göre net asgari ücret 2 bin 895 lira artarak 8 bin 506 liradan 11 bin 402 liraya yükselmişti.

2 aylık kesinleşen rakamlarla yapılan hesapta asgari ücretli çalışanın maaşı şimdiden 13.618 TL'ye yükseldi. Ancak OVP'de yer alan yıl sonu enflasyon tahmini baz alındığında yeni asgari ücret zammı için 15.707 TL rakamı öne çıkıyor. Memur zammı referans alındığında ise yeni asgari ücretin 17.041 TL'ye yükselme ihtimali bulunuyor.