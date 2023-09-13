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Mersin'de dev uyuşturucu operasyonu! 5 kilo 620 gram esrar ile 578 kök Hint keneviri ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mersin'de dev uyuşturucu operasyonu! 5 kilo 620 gram esrar ile 578 kök Hint keneviri ele geçirildi

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evin bahçesinde yapılan aramada 5 kilo 620 gram kubar esrar ile 578 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çamlıyayla ilçesinde 1 şüphelinin uyuşturucu madde imal etmek amacıyla evinin bahçesine Hint keneviri ektiği, elde ettiği uyuşturucu maddeyi ise maddi kazanç sağlamak için sattığının bilgisini alan ekipler, şüpheli şahsı yakalamak ve uyuşturucu maddelere el koymak üzere takibe başladı.

Yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahsı gözaltına alırken, adreste yapılan aramada 5 kilo 620 gram kubar esrar, 578 kök Hint keneviri, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 3 esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

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