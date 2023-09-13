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Çuvala koyduğu 10 kilo uyuşturucu ile jandarmaya yakalandı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çuvala koyduğu 10 kilo uyuşturucu ile jandarmaya yakalandı!

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipelrinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda bir kişi çuvalın içerisine koyduğu 10 kilo uyuşturucu madde ile yakalandı.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre Köşk ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Menderes Nehri mevkiinde A.K. isimli şüpheli şahsın üzerinde ve yanında bulunan çuvalın içerisinde yapılan aramada 10 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Ayrıca yapılan incelemede şüphelinin uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli A.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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