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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyurdu: Hac ön kayıtları başladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyurdu: Hac ön kayıtları başladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 yılı Hac Organizasyonu dahilinde ön kayıtların başladığını duyurdu. Kayıtlar 13 Eylül ila 11 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 yılı Hac Organizasyonu kapsamında ön kayıtların 13 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında yapılabileceğini duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu kutlu yolculuğa çıkmaya niyet eden tüm vatandaşlarımız ön kayıt işlemlerini 13 Eylül- 11 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabilecek" dedi.

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