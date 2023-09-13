Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na, "neden davet edilmedim?" telefonu! Aday gösterdi...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin İstanbul adayı olduğun açıklamadan önce İBB Başkanı ile telefonla görüştüğü ortaya çıktı. CHP'nin 100. yıl etkinliği ve Kılıçdaroğlu'nun son 3 İstanbul etkinliğine davet edilmeyen Ekrem İmamoğlu, CHP liderine telefon açıp "neden davet edilmedim" diye sordu. Bu görüşme sonrası Kılıçdaroğlu "Adayımız Ekrem İmamoğlu" açıklaması yaptı.

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CHP’de "değişim" tartışmaları sürerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP’nin 8 Eylül’de Ankara’daki parti genel merkezinde düzenlenen 100. yıl etkinliğine katılmaması ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun son üç İstanbul ziyaretinde yanında olmaması dikkati çekti. Genel merkez ve İstanbul İl Yönetimi’nden yapılan açıklamalarda “haber verildiğine” işaret edilirken, İBB kaynaklarına göre İmamoğlu, İstanbul etkinlikleri için bilgilendirilmedi.

İstanbul'a gelirken neden haber vermediniz

İddiaya göre İmamoğlu, bu nedenle Kılıçdaroğlu’nu arayarak, “İstanbul’a üçüncü kez geldiniz ve yine bize haber vermediniz. Bunun sebebi nedir?” diye sordu. Kılıçdaroğlu’nun ise İstanbul İl Yönetimi’ne işaret ederek, “İl haber vermedi mi? Özel kalemlerimiz konuşsun” yanıtını verdiği belirtildi.

Kaftancıoğlu: Haber verildi

İmamoğlu, gazeteci İsmail Saymaz’ın sorusu üzerine de, “Bu sorunun muhatabı ben değilim. Bilgi sahibi olmadığınız bir hususta cevap da veremezsiniz” diyerek kendisine bilgi verilmediğini ima etmişti.

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kentteki etkinlikler için, “İmamoğlu dahil bütün parti kurullarının haberdar edildiğini” ifade etmişti.