BIST 8.203
DOLAR 26,94
EURO 28,93
ALTIN 1.656,24
HABER /  EKONOMİ

13 Eylül altın fiyatları resmen çakıldı! Elindeki altını satan bin pişman olur gram bakın ne kadar olacak

13 Eylül altın fiyatları resmen çakıldı! Elindeki altını satan bin pişman olur gram bakın ne kadar olacak

Altın fiyatları yatırımcının odağında...Geçtiğimiz aylarda rekor üzerine rekor kıran gram altında bir süredir 1700'lü rakamlar görülmüyor. 13 Eylül 2023 gram altın, çeyrek altın kaç TL?

Abone ol

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.655,3 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardında 1.653 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.715 lira, Cumhuriyet altını da 10.965 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, 1.910 dolardan işlem görüyor.

Enflasyon verileri bekleniyor, yatırımcı temkinli

Yatırımcıların ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi temkinli davrandığını belirten analistler, ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar nasıl adımlar atacağına dair sinyaller verebileceğini söyledi.

Uzmanlar doların yükselişi devam ettiği sürece altında yükselişin süreceği sinyalini veriyor. Yakın bir zamanda 1650'lü rakamların yerine gram altında 1800'lü rakamların görüleceği bildiriliyor.

Bazı uzman isimlere göre bu rakam çok uzak bir zamanda değil. Önümüzdeki Ekim ayında gramda 1800'lü rakamları görmek mümkün. Bu nedenle her düşüş bir alım fırsatı yaratıyor. Borcu olan, düğün yapacak olan elini çabuk tutsun. 

ÖNCEKİ HABERLER
Cami hırsızı iş üstündeyken imama yakalandı!
Cami hırsızı iş üstündeyken imama yakalandı!
Bakan Ali Yerlikaya'dan flaş açıklama! 258 terörist etkisiz hale getirildi, 44 terör eylemi engellendi
Bakan Ali Yerlikaya'dan flaş açıklama! 258 terörist etkisiz hale getirildi, 44 terör eylemi engellendi
Ahmet Ercan 3 ilin deprem riskini açıkladı: Bu bölgelere dikkat!
Ahmet Ercan 3 ilin deprem riskini açıkladı: Bu bölgelere dikkat!
Ersan Şen ilk transferini yaptı! Ekol TV'nin başına Habertürk'ün tecrübeli ismi geçti
Ersan Şen ilk transferini yaptı! Ekol TV'nin başına Habertürk'ün tecrübeli ismi geçti
İmza attığınız kağıt hayatınızı karartabilir!
İmza attığınız kağıt hayatınızı karartabilir!
Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na, "neden davet edilmedim?" telefonu! Aday gösterdi...
Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na, "neden davet edilmedim?" telefonu! Aday gösterdi...
Mersin'de dev uyuşturucu operasyonu! 5 kilo 620 gram esrar ile 578 kök Hint keneviri ele geçirildi
Mersin'de dev uyuşturucu operasyonu! 5 kilo 620 gram esrar ile 578 kök Hint keneviri ele geçirildi
Ordu'dan 55 ülkeye bal ihracatı yapılıyor
Ordu'dan 55 ülkeye bal ihracatı yapılıyor
Kore lideri Kim Jong-un Rusya'ya gitti ABD tehdit etti: Tereddüt etmeyiz
Kore lideri Kim Jong-un Rusya'ya gitti ABD tehdit etti: Tereddüt etmeyiz
Lüks yolcu gemisi karaya oturdu
Lüks yolcu gemisi karaya oturdu
Çuvala koyduğu 10 kilo uyuşturucu ile jandarmaya yakalandı!
Çuvala koyduğu 10 kilo uyuşturucu ile jandarmaya yakalandı!
AK Parti ve MHP yerel seçimler için düğmeye bastı! Öncelik 30 il...
AK Parti ve MHP yerel seçimler için düğmeye bastı! Öncelik 30 il...