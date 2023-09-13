13 Eylül altın fiyatları resmen çakıldı! Elindeki altını satan bin pişman olur gram bakın ne kadar olacak

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.655,3 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardında 1.653 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.715 lira, Cumhuriyet altını da 10.965 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, 1.910 dolardan işlem görüyor.

Yatırımcıların ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi temkinli davrandığını belirten analistler, ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar nasıl adımlar atacağına dair sinyaller verebileceğini söyledi.

Uzmanlar doların yükselişi devam ettiği sürece altında yükselişin süreceği sinyalini veriyor. Yakın bir zamanda 1650'lü rakamların yerine gram altında 1800'lü rakamların görüleceği bildiriliyor.

Bazı uzman isimlere göre bu rakam çok uzak bir zamanda değil. Önümüzdeki Ekim ayında gramda 1800'lü rakamları görmek mümkün. Bu nedenle her düşüş bir alım fırsatı yaratıyor. Borcu olan, düğün yapacak olan elini çabuk tutsun.