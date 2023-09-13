Ahmet Ercan 3 ilin deprem riskini açıkladı: Bu bölgelere dikkat!

Prof. Dr. Ahmet Ercan Gaziantep, 3 ilin deprem riskini açıkladı. Ercan'ın 6 Şubat depremini de yaşayan Gaziantep için yaptığı tahmin dikkat çekti.

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Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Beklenen depremleri ve büyüklüklerini paylaşan Prof. Dr. Ercan G harfi ile başlayan üç ile ilişkin deprem tahminini açıkladı.

Gaziantep, Giresun ve Gümüşhane için deprem riski değerlendirmesinde bulunan Ercan'ın, Gaziantep hakkındaki yorumu dikkat çekti.

Ercan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu illerde gelecekte görülebilecek en büyük deprem büyüklüğü;

GAZİANTEP: Batısı M7,8, içi ile doğusu 6'dan küçük deprem odaksız, güvenli,

GİRESUN: 6'dan küçük, deprem odaksız, güvenli,

GÜMÜŞHANE: 6'dan küçük, deprem odaksız, güvenli."

Kullanıcıların Gaziantep'in batı kısmı hakkındaki sorularına da yanıt veren Ercan, "Uzun süre yıkıcı büyük deprem beklemiyorum"