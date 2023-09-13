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Tokat'ta korkunç kaza! Kontrolden çıkan otomobil başka araca arkadan çarptı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tokat'ta korkunç kaza! Kontrolden çıkan otomobil başka araca arkadan çarptı: 4 yaralı

Tokat Yeşilyurt'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önünde seyir eden otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre; kaza, sabah saatlerinde Tokat'ın Yeşilyurt Çırdak Mahallesi'nde çift taraflı olarak meydana geldi.

Yeşilyurt ilçe istikametinden Sulusaray ilçe istikametine giden M.Y. idaresindeki 58 DV 051 plakalı araç, aynı istikamette bulunan H.A. idaresindeki 60 ABZ 765 plakalı araca arkadan çarptı.

Kaza sonucunda araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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