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WhatsApp'ta yeni özellik! 15 dakika içinde düzenlenebilecek

WhatsApp'ta yeni özellik! 15 dakika içinde düzenlenebilecek

WhatsApp, gönderilen mesajların 15 dakika içerisinde düzenlenmesini sağlayan yeni özelliğini aktif hale getirdi. Kullanıcılar, uygulamayı güncellemesi halinde yeni özelliği kullanabilecek.

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Çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a yeni bir özellik geldi. WhatsApp’ta artık gönderilen mesajlar 15 dakika içinde güncellenerek düzenlenebiliyor. Düzenlenmiş mesajlarda zaman damgasının yanında “düzenlenmiş” ifadesi yer alıyor.

WhatsApp’ın en yeni sürümünü kullanmayanlar, “Bu mesaj, bu sohbette bulunan ve WhatsApp’ın en yeni sürümünü kullanan herkes için düzenlendi” mesajını görüyor. Düzenlenmiş mesajları görebilmek için uygulamanın güncellenmesi gerekiyor.

Mesajlar düzenlendikten sonra diğer kullanıcılara herhangi bir bildirim gitmiyor.

Fotoğraflar, videolar veya diğer tür medya içerikleri ise düzenlenemiyor.

Yeni özellik iOS (iPhone), Android ve Web sürümlerinde çalışıyor.

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