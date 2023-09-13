AK Parti, Ladik belediye başkanını disipline verdi

Samsun'da AK Parti'li Ladik İlçe Belediye Başkanı Adnan Topal, İl Başkanlığı tarafından kesin ihraç istemi ile disipline sevk edildi.

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Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel 23 Temmuz 2023 de kanser nedeniyle hayatını kaybetmiş yerine meclis üyeleri tarafından Adnan Topal seçilmişti. Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun il başkanlığı Adnan Topal ile birlikte iki meclis üyesini ihraç istemi ile disipline sevk etti.



Özel'in vefatı sonrası AK Parti Samsun İl Başkanlığı'nın Ladik Belediyesi Başkanlığı için belediyede başkan yardımcılığı yapan Mehmet Eren'i aday göstermesine rağmen, 11 meclis üyesinden 7'si Adnan Topal'a, 4 ise Mehmet Eren'e oy verdi.

Yapılan meclis oylaması sonucu Adnan Topal, Ladik Belediye Başkanı oldu. Bu gelişmenin ardından ise Ladik Belediyesi'nde yeni bir gelişme daha yaşandı.

Duvar'ın aktardığına göre; AK Parti Samsun İl Başkanlığı'nın Mehmet Eren'i aday göstermelerine rağmen Adnan Topal'ın Ladik Belediye Başkanı olması için oy veren AK Parti'li meclis üyeleri Kadir Akman ve Orhan Yılmaz ile birlikte belediye başkanı Adnan Topal'ı da kesin ihraç istemi ile disiplin kuruluna sevk ettiği öğrenildi. AK Parti İl Başkanlığı'nın disipline sevk ettiği Ladik Belediye Başkanı Topal ile iki meclis üyesinin savunmalarını istediği aktarıldı.

Öte yandan ihraç istemi ile disipline sevk edilen Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, bir süre önce kendisini ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Ladik ilçe yönetimi ile ilgili sosyal medya sayfasından, "Değerli konuklarımın nezaket ziyareti bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Türk siyasetinde hilal ve başak yeniden yerini alıyor, milletimiz baba ocağına özlem duyuyor" açıklaması ile dikkati çekti. Adnan Topal’ın Yeniden Refah Partisi'ne geçebileceği iddia ediliyor