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Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurdu: Başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurdu: Başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından destek personeli, büro personeli ve psikolog alım sonuçları duyuruldu.

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, geçtiğimiz günlerde 11 bin 455 sözleşmeli personel alacaklarını bildirniş, başvuru süreci kısa süre içerisinde tamamlanmıştı. 1 Eylül 2023 tarihinde sona eren büro personeli, destek personeli (temizlik) ve psikolog başvurularının değerlendirilmesi tamamlandı.

Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yayımladığı duyuruda; "Büro Personeli, Destek Personeli(Temizlik) ve Psikolog alımı sonuçlarımız açıklanmıştır.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli(Bakım-Onarım) alımı sonuçları ise en kısa sürede açıklanacaktır.

Sonuçlar için: http://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" ifadelerine yer verdi.

GSB
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