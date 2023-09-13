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Bin yaşında oldukları söyleniyor! Uzaylı kalıntısı ilk kez kamuoyuna gösterildi

Bin yaşında oldukları söyleniyor! Uzaylı kalıntısı ilk kez kamuoyuna gösterildi

Son dönemde uzaylı ve UFO tartışmaları giderek artarken, Meksika meclisinde dikkat çekici bir olay yaşandı.

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Meksika’da bugün tarihi bir gün yaşanıyor… Meksika meclisinde düzenlenen oturumda Peru’da bulunan ve uzaylılara ait olduğu iddia edilen iki ceset kamuoyuna gösterildi.

Ufak boyutlardaki iki “uzaylı cesedi” camlı bir kutu içerisinde gösterildi. Bilim insanlarının da katıldığı etkinlikte uzaylıların 1000 yaşında olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Otonom Ulusal Meksika Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, “uzaylıların” kalıntılarını incelediklerini ve radyokarbon testlerin yapıldığını açıkladı.

Açıklama yapmadan önce yemin eden bilim insanları, “DNA testi yaptık ve bu canlıların bizim gezegenimize ait olmadığını tespit ettik. Bunları bir UFO enkazından çıkarmadık. Onları madenlerde yerin altında bulduk ve fosilleşmişlerdi” dedi.

"Bizim parçamız değil"

Araştırmaya katılan UFO uzmanı Jaime Maussan, “Bu kalıntılar bizim evrimsel sürecimizin bir parçası değil” dedi. Maussan daha önce de Peru’da bulunan 5 mumyayı analiz etmiş ve el ve ayaklarında 3 parmak olan mumyaları “uzaylı” olarak tanımlamıştı. Fakat daha sonra Maussan’ın iddiası çürütülmüş ve mumyaların bir çocuğa ait olduğu belirtilmişti.

Harvard Astronomi Anabilim Dalı Direktörü Profesör Abraham Avi Loeb de video konferans yöntemiyle etkinliğe katıldı. Loeb, “Meksika hükümeti bu bulguları bütün bilim insanlarına açmalı ve uzaylıların varlığına dair olasılıklar incelenmeli” dedi.

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