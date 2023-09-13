Lisede silahlı saldırı! Bir öğrenci hayatını kaybetti

ABD'nin Louisiana eyaletindeki bir lisede silahlı saldırıda, 1 öğrenci yaşamını yitirdi.Abone ol
St. Helena Parish Polis Ofisi, saldırının St. Helena Koleji ve Kariyer Akademisi'nde yerel saatle 15.00'te meydana geldiğini bildirdi. Saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Polis yetkilileri, olayın yaşandığı okulun öğrencisi saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.
ABD'deki son verilere göre, ülkede 2023'te düzenlenen 11 binin üzerindeki silahlı saldırılarda, 25 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.