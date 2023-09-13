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Emekleri gözünün önünde alev alev yandı! Yangını izleyen yaşlı kadın gözyaşlarını tutamadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Emekleri gözünün önünde alev alev yandı! Yangını izleyen yaşlı kadın gözyaşlarını tutamadı

Antalya'nın Serik ilçesinde geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı depo bilinmeyen sebeple alev alev yandı. Geri dönüşüm malzemelerini toplayan kadın emeklerinin yanışını gözyaşlarıyla izledi.

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Yangın, Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi'nde meydana geldi. Kullanılmayan atıl vaziyetteki ve hurda malzemelerin konulduğu depoda çıkan yangın sonrası ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mahalle sakinleri tesadüfen yoldan geçen vidanjörü durdurarak yangına müdahale etti. Daha sonra itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürüldü. Olay sonrası yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bir kadın ise sokaktan binbir emekle topladığı geri dönüşüm malzemelerinin yandığı görünce gözyaşlarını tutamadı.

Yangın anında ilk müdahaleyi yapan mahalle sakinlerinden Ümit Küçükkavradım, "Yoldan geçerken alevleri gördüm. Hemen itfaiyeyi aradık. Komşular su getiriyordu. Tesadüfen vidanjör geçiyordu durdurduk ve ilk müdahaleyi yaptık."

"Sonra itfaiye ekipleri geldi tamamen söndürdük. Kullanılmayan bir yerdi, hurda malzemeler vardı. Geç kalınsa daha kötü olabilirdi" şeklinde konuştu.

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