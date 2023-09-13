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Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan'dan Türkiye-İran uyarısı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan'dan Türkiye-İran uyarısı

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, ABD'nin başını çektiği Batı blokunun, son kale olarak kalan İran ve Türkiye'yi içten içe karıştırabilmek adına "çok büyük ve sinsice politikalar uyguladığını" belirtti.

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Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda açıktan Ukrayna'ya verdiği destekten sonra Ermenistan ile ortak askeri tatbikat başlatmasının, Transkafkasya güç dengesindeki olası etkileri açısından sıradan bir gelişme olmadığını söyledi.

Güney Kafkasya'da son dönemde Ermenistan ile Azerbaycan arasında yeniden ortaya çıkan gerilim politikalarıyla "Zengezur Koridoru" üzerinden Türkiye, Azerbaycan ve İran'ın karşı karşıya getirilmeye çalışıldığını dile getiren Bekin, bu girişimlerin arkasında bölgeyi istikrarsızlaştırmak isteyen İsrail ve ABD'nin bulunduğunu savundu.

Bekin, Türkiye, Azerbaycan ve İran'ın, "Zengezur Koridoru" konusunda hiçbir yabancı müdahale olmaksızın doğrudan diyalogla çözüm için güçlü irade ortaya koyması gerektiğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ABD'nin başını çektiği Batı bloku ne yazık ki özellikle son kale olarak kalan İran ve Türkiye'yi içten içe karıştırabilmek adına çok büyük ve sinsice politikalar uyguluyor. Özellikle Türkiye'den kaçıp Amerika'ya sığınan kesimler ile İran'da rejimden kaçıp yurt dışında faaliyet gösteren kesimler, ABD Temsilciler Meclisi şemsiyesi altında faaliyet gösteriyor. Bu gruplar, ülkelerinin iç işlerine dolaylı olarak müdahale ederek kışkırtıcı politikalar ortaya koyuyorlar. Erbakan hocamız, 'Eğer ki Suriye ve Irak düşerse sıra İran ve Türkiye'ye gelecektir' sözünü unutmayalım. Şu anda bu aşamaya gelindiğini üzülerek ifade ediyoruz. Bizleri iyice kuşatan ABD ve Batılıların bu sinsi oyunlarına gelmemek adına özellikle koruyucu tedbirler ışığında yaklaşım göstererek kendi sorunlarımıza kendimizin çözüm bulması gerekiyor."

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