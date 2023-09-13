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Ümraniye'de mahallede çit gerginliği

Ümraniye'de mahallede çit gerginliği

Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi Hürrem Sokak'ta, komşular arasında çit gerginliği yaşanıyor.

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İstanbul'un Ümranye ilçesi Hürrem Sokak'ta, daha önce yol olarak kullanılan alanı ev sahibi bahçe olarak kullanmak için çitle çevirince, komşular arasında tartışma çıktı. Bir binanın girişi kısmi olarak çitlerle çevrilirken, arka alanda kalan evlerin de araç geçişi kapanmış oldu. Evinin önünü çitle çeviren Aydın Şahin, tapulu alanı olduğunu savunurken, diğer komşular da evlerinden çıkamadıklarını dile getirdi. Alanın yol mu, bahçe mi olduğuna ise mahkeme karar verecek.

İddiaya göre, daha önce yol olarak kullanılan ve mülkiyeti Akın Uzunkaya'da olan alan, kadastroda yanlış yazılınca Celal Şahin'in oldu.

Şahin'in oğulları da, alt katı daha önce dükkan olan yeri daireye çevirdi. Dairesine bahçe yapmak isteyen Şahin ailesi, daha önce yol olarak kullanılan alanı taşlarla örerek, çitlerle çevirdi.

Böylece, arazinin hemen karşısındaki binanın girişi kısmi olarak kapanırken, arka kısmında olan iki binanın araç girişi tamamen kapanmış oldu.

Bu durum ise, iddiaya göre komşular arasında her gün kavga çıkmasına, birbirlerini tehdit etmesine sebep oldu. Taraflardan biri alanın yol olduğunu iddia ederken, bir diğeri ise kendilerine ait bahçe olduğunu savundu. Yol mu bahçe mi tartışması yüzünden mahkemelik olan komşular, şimdi mahkemeden çıkacak kararı bekliyor.

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