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Ankara'da polis ekiplerinden dev kaçakçılık operasyonu! 13 kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ankara'da polis ekiplerinden dev kaçakçılık operasyonu! 13 kişi gözaltına alındı

Ankara'da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekiplerinin 7 ilde düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirdi. 13 kişi gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik Altındağ, Çankaya, Çubuk, Keçiören, Mamak, Pursaklar ve Sincan ilçelerinde operasyonlar düzenledi.

Aranan 7 iş yeri, 4 araç ve bir depoda, 800 bin bandrolsüz boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 27 bin 770 paket sigara, 5 bin 110 cinsel içerikli ürün, 2 bin 828 puro, 1420 cep telefonu yedek parçası, 72 elektronik sigara, 42 paket tütün, 13 elektronik sigara likidi, 4 şişe kaçak içki ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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