BIST 8.191
DOLAR 26,94
EURO 28,93
ALTIN 1.654,78
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Elazığ'da jandarmadan kaçak içki operasyonu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Elazığ'da jandarmadan kaçak içki operasyonu!

Elazığ'da jandarma ekipleri ihbar üzerine kaçak alkol ürettiği iddia edilen şahısın adresine operasyon düzenledi. Operasyonda 10 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Abone ol

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar sonucunda M.T. isimli şüphelinin kaçak alkol üretimi yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca şüphelinin kaçak alkol üretimi yaptığı yere operasyon düzenlendi.

Yapılan arama sonucunda 10 litre etil alkol, sahte içki üretiminde kullanılan 5 adet cam şişe içerisinde anason maddesi ve kullanıma hazır hale getirilmiş yaklaşık 10 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'nin ilçe kongresinde tansiyon yükseldi CHP Milletvekili Burcu Köksal bayıldı
CHP'nin ilçe kongresinde tansiyon yükseldi CHP Milletvekili Burcu Köksal bayıldı
Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı!
Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı!
Sinop'ta kripto para operasyonu: 2 kişi yakalandı!
Sinop'ta kripto para operasyonu: 2 kişi yakalandı!
Acun Ilıcalı 'şampiyonluğu kafaya koydu' diyerek açıkladı: Survivor All Star'a katılan 8. isim...
Acun Ilıcalı 'şampiyonluğu kafaya koydu' diyerek açıkladı: Survivor All Star'a katılan 8. isim...
Ümraniye'de mahallede çit gerginliği
Ümraniye'de mahallede çit gerginliği
Erling Haaland Norveç milli takımında rekora koşuyor
Erling Haaland Norveç milli takımında rekora koşuyor
Ankara'da polis ekiplerinden dev kaçakçılık operasyonu! 13 kişi gözaltına alındı
Ankara'da polis ekiplerinden dev kaçakçılık operasyonu! 13 kişi gözaltına alındı
Karaman'da minibüs devrildi: 1 ölü, 10 yaralı
Karaman'da minibüs devrildi: 1 ölü, 10 yaralı
Birlikte yaşadığı kadını zehirleyerek öldürdü! Denizli'de vahşet
Birlikte yaşadığı kadını zehirleyerek öldürdü! Denizli'de vahşet
İzmir'de kira anlaşmazlığı arabuluculuk masasında böyle çözüldü
İzmir'de kira anlaşmazlığı arabuluculuk masasında böyle çözüldü
Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan'dan Türkiye-İran uyarısı
Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan'dan Türkiye-İran uyarısı
Emekleri gözünün önünde alev alev yandı! Yangını izleyen yaşlı kadın gözyaşlarını tutamadı
Emekleri gözünün önünde alev alev yandı! Yangını izleyen yaşlı kadın gözyaşlarını tutamadı