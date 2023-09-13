Acun Ilıcalı 'şampiyonluğu kafaya koydu' diyerek açıkladı: Survivor All Star'a katılan 8. isim...

Survivor All Star sezonu için geri sayım heyecanı sürerken Acun Ilıcalı yeni sezon yarışmacılarını açıklamaya devam ediyor. En son Turabi’nin kadroya dahil olduğunu duyuran Ilıcalı yarıştığı sezonda finale kalan Yiğit Poyraz’ın da All Star’da yarışacağını açıkladı.

Abone ol

Yayınlandığı dönemde yoğun ilgi gören Survivor önümüzdeki yıl All Star sezonu ile izleyici karşısına çıkacak. TV 8 ekranlarında yayınlanan yarışmada bu sene de iddialı isimler yarışacak.

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ile yarışmacıları duyurmaya başladı. En son Turabi'nin yarışmaya dahil olduğunu bildiren Ilıcalı yeni ismi açıkladı.

Acun Ilıcalı paylaşımında "Katıldığı sene Survivor’da çok başarılı bir sezon geçiren Poyraz, şampiyonluğu kafaya koydu ve All Star’a katılıyor. Poyraz’ın iddialı isimlerden biri olacağına hiç şüphem yok." sözlerine yer verdi.

Instagram hesabından paylaşım yapan Yiğit Poyraz fotoğrafına "Ne demiştik bu sene Dominik'te Poyraz çok sert esecek" notunu düştü.