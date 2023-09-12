BIST 8.130
DOLAR 26,88
EURO 28,83
ALTIN 1.654,94

Acun Ilıcalı asıl bombayı şimdi patlattı! Survivor All Star 2024'ün 7'nci yarışmacısı bakın kim oldu

|
Acun Ilıcalı asıl bombayı şimdi patlattı! Survivor All Star 2024'ün 7'nci yarışmacısı bakın kim oldu

Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024'ün yedinci yarışmacısını açıkladı.

Acun Ilıcalı asıl bombayı şimdi patlattı! Survivor All Star 2024'ün 7'nci yarışmacısı bakın kim oldu

TV8'in patronu Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024 için iddialı bir kadro kuruyor. Geçen yıl yapılan Survivor ilgi çekmeyince Ilıcalı All Star'a bomba isimleri davet etti.

19
Acun Ilıcalı asıl bombayı şimdi patlattı! Survivor All Star 2024'ün 7'nci yarışmacısı bakın kim oldu

Survivor'da iz bırakan yarışmacıların yer alacağı Survivor All Star 2024'ün kadrosunda eski şampiyonlar ve finalistler yer alıyor. Ilıcalı son olarak ise bomba bir isim daha açıkladı. Survivor'a katılan 7'nci isim de belli oldu.

29
Acun Ilıcalı asıl bombayı şimdi patlattı! Survivor All Star 2024'ün 7'nci yarışmacısı bakın kim oldu

1- Nihat Altınkaya

39
Acun Ilıcalı asıl bombayı şimdi patlattı! Survivor All Star 2024'ün 7'nci yarışmacısı bakın kim oldu

2- Nagihan Karadere

49