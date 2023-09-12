Acun Ilıcalı asıl bombayı şimdi patlattı! Survivor All Star 2024'ün 7'nci yarışmacısı bakın kim oldu
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Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024'ün yedinci yarışmacısını açıkladı.
TV8'in patronu Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024 için iddialı bir kadro kuruyor. Geçen yıl yapılan Survivor ilgi çekmeyince Ilıcalı All Star'a bomba isimleri davet etti.
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Survivor'da iz bırakan yarışmacıların yer alacağı Survivor All Star 2024'ün kadrosunda eski şampiyonlar ve finalistler yer alıyor. Ilıcalı son olarak ise bomba bir isim daha açıkladı. Survivor'a katılan 7'nci isim de belli oldu.
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1- Nihat Altınkaya
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2- Nagihan Karadere
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