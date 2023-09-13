Düzce'de kontrolden çıkan kamyon devrilip bariyerlere saplandı!

Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu bariyerlere saplandı. Devrilen kamyonda 1 kişi yaralandı.

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Kaza, Kuzey Çevre Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kaynaşlı'dan Bahçeşehir istikametine seyir halinde olan K.T. idaresindeki 81 FB 462 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde Üçköprü mevkiinde bariyerlere saplanarak devrildi. K.T., ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.