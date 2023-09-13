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Arjantin'de 28 saat aralıksız kar yağdı!

Arjantin'de 28 saat aralıksız kar yağdı!

Güney yarım kürede bulunan Arjantin’i şiddetli kar yağışı vurdu. Kış mevsiminin yaşandığı ülkede kar fırtınası etkili oldu.

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Ülkenin kayak bölgesi Las Lenas'ta 28 saat boyunca kar yağdı. Yollar kapanırken, onlarca araç karda mahsur kaldı. Şiddetli yağış nedeniyle kapanan kara yolları ise iş makineleriyle açılmaya çalışıldı.

Kar yağışından en fazla Los Molles'tan Las Lenas'a kadar olan kesim etkilenirken, aynı zamanda kayak bölgesi olan Las Lenas'a seyahat edilmemesi uyarısı yapıldı.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada şiddetli kar yağışının devam edeceği bildirildi.

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