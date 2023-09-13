BIST 8.191
DOLAR 26,94
EURO 28,93
ALTIN 1.654,78
HABER /  DÜNYA

Avrupa Birliği rüzgar yatırımlarına desteği artıracak

Avrupa Birliği rüzgar yatırımlarına desteği artıracak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa rüzgar enerjisi sektöründeki sorunlara karşı yeni tedbir paketi hazırlayacaklarını, izin süreçlerini hızlandıracaklarını ve ihale sistemini geliştireceklerini bildirdi.

Abone ol

Von der Leyen, Strazburg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda "Birliğin Durumu" başlıklı bir konuşma yaptı.

Avrupa rüzgar endüstrisinin son dönemde benzersiz zorluklarla karşılaştığına işaret eden von der Leyen, "Sanayi ve üye ülkelerle yakın işbirliği içinde çalışarak bir Avrupa Rüzgar Enerjisi Paketi ortaya koyacağız." dedi.

"Rüzgar yatırımlarına izin süreçlerini daha da hızlandıracağız. Bu alanda AB genelindeki ihale sistemlerini iyileştireceğiz. Yeteneklere, finansmana erişime ve istikrarlı tedarik zincirlerine odaklanacağız." ifadelerini kullanan von der Leyen, gelecekte, çelik, batarya, elektrikli araçlar gibi temiz teknoloji sektörlerinde üretimin Avrupa'da yapılmasını hedeflediklerini söyledi.

AP Genel Kurulu, dün AB'nin iklim değişikliğiyle mücadele ve Rus fosil yakıtlarına bağımlılığı sona erdirme planlarının bir parçası olarak 2030 yılı yenilenebilir enerji kullanım hedefinin yüzde 32'den yüzde 42,5'e yükseltilmesini onaylamıştı.

Avrupa rüzgar enerji sektörü Birliğin yenilenebilir enerji hedeflerini yakalamak için yatırımlar ve izin süreçlerinde daha fazla destek talep ediyordu.

AB ülkelerinde özellikle deniz üstü rüzgar santral yatırımları geçen yıl aratan maliyetler ve enerji piyasalarındaki dalgalanmalar nedeniyle son 10 yılın en düşük seviyesine gerçekleşmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Düzce'de kontrolden çıkan kamyon devrilip bariyerlere saplandı!
Düzce'de kontrolden çıkan kamyon devrilip bariyerlere saplandı!
Arjantin'de 28 saat aralıksız kar yağdı!
Arjantin'de 28 saat aralıksız kar yağdı!
Libya'da bilanço ağırlaşıyor! Son 40 yılın en yüksek yağışı
Libya'da bilanço ağırlaşıyor! Son 40 yılın en yüksek yağışı
"Helal Expo" ihracat için yeni kapılar açacak
"Helal Expo" ihracat için yeni kapılar açacak
Elazığ'da jandarmadan kaçak içki operasyonu!
Elazığ'da jandarmadan kaçak içki operasyonu!
CHP'nin ilçe kongresinde tansiyon yükseldi CHP Milletvekili Burcu Köksal bayıldı
CHP'nin ilçe kongresinde tansiyon yükseldi CHP Milletvekili Burcu Köksal bayıldı
Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı!
Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı!
Sinop'ta kripto para operasyonu: 2 kişi yakalandı!
Sinop'ta kripto para operasyonu: 2 kişi yakalandı!
Acun Ilıcalı 'şampiyonluğu kafaya koydu' diyerek açıkladı: Survivor All Star'a katılan 8. isim...
Acun Ilıcalı 'şampiyonluğu kafaya koydu' diyerek açıkladı: Survivor All Star'a katılan 8. isim...
Ümraniye'de mahallede çit gerginliği
Ümraniye'de mahallede çit gerginliği
Erling Haaland Norveç milli takımında rekora koşuyor
Erling Haaland Norveç milli takımında rekora koşuyor
Ankara'da polis ekiplerinden dev kaçakçılık operasyonu! 13 kişi gözaltına alındı
Ankara'da polis ekiplerinden dev kaçakçılık operasyonu! 13 kişi gözaltına alındı