CHP'de kılıçlar çekiliyor! Özgür Özel Meclis'in önünde gövde gösterisi yaptı

CHP'de 'değişimciler'in adayı olacağı konuşulan Özgür Özel adaylığını resmen açıklamadan önce Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan icazet aldı. Özel ile Kılıçdaroğlu ne konuştu? Kılıçdaroğlu Özel'e ne dedi? Özgür Özel Meclis bahçesinden nasıl gövde gösterisi yaptı.

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CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'değişim' kavgasında Özgür Özel'in genel başkan adaylığı fiilen kesinleşse de resmen Cuma günü açıklanacak. Özgür Özel, adaylığını açıklamadan önce CHP lideri Kemal kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşmede Kılıçdaroğlu’na “Kurultayda adayım” diyen Özel’e, Kılıçdaroğlu’nun “Hayırlı olsun” dediği öğrenildi.

Grup Başkanlığı'ndan istifa ediyor

Cuma günü CHP Genel Merkezi'nde düzenleyeceği basın toplantısıyla genel başkan adaylığını resmen açıklamaya hazırlanan Özgür Özel'in, kamuoyu önünde CHP Grup Başkanı görevinden de istifa edeceği açıklandı.

50'den fazla vekil Özel ile birlikte

Politikyol GYY Ali Haydar Fırat, "50'nin üzerinde milletvekili ile mevcut PM'nin yarısı Özgür Özel'le birlikte hareket ediyor" dedi. İlk destek Meclis grubundan geldi. CHP Adana milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Meclis'ten fotoğraflı destek

Burhanettin Bulut, Twitter hesabından Özgür Özel ile bir fotoğraflarını paylaşıp, “TBMM’de yol arkadaşlarımla. Gelecek, güzel günlere…" notunu düştü. Fotoğraf karesinde Özgür Özel'le birlikte CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Umut Akdoğan'ın olması dikkat çekti…