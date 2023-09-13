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AK Parti'nin kongre teması belli oldu: Türkiye için hep yeni hep ileri

AK Parti'nin kongre teması belli oldu: Türkiye için hep yeni hep ileri

AK Parti MYK, 7 Ekim'deki kongre öncesi son kez toplandı. Toplantıda kongrenin ana teması 'Türkiye için hep yeni hep ileri' olarak belirlendi. Programda, "Cumhuriyetin yüz akı, Türkiye'nin ortak aklı" ile "Türkiye yüzyılı için hazırız, kararlıyız" sloganları kullanılacak.

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AK Parti 4'üncü olağanüstü büyük kongresi için hazırlıklarını sürdürüyor. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, mevcut üyeleriyle 7 Ekim'deki kongre öncesi son kez toplandı.

Toplantıda 4'üncü olağanüstü kongreye dair hazırlıklar ele alındı. Kongreye dair teşkilat başkanlığı ve tanıtım ve medya başkanlığı kapsamlı bir sunum yaptı. Edinilen bilgiye göre; MYK toplantısında kongrenin ana temasına karar verildi. Slogan "Türkiye için hep yeni hep ileri" olacak. Programda, "Cumhuriyetin yüz akı, Türkiye'nin ortak aklı" ile "Türkiye yüzyılı için hazırız, kararlıyız" sloganları kullanılacak.

Yaklaşık 40 bin kişinin katılımı ile Ankara Arena'da gerçekleşmesi beklenen kongreye, aralarında yurt dışında faaliyet gösteren siyasi partiler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve büyükelçilerden oluşan yaklaşık 400 yabancı konuk davet edilecek.

AK Parti'nin kongre için aralarında muhalefet partilerinin de olduğu 11 siyasi partiye davet göndermesi bekleniyor. Ayrıca kongreye eski bakanlar, eski ve mevcut milletvekilleri ile üyelik bağı devam eden parti kurucuları ve parti kurullarının eski ve mevcut üyeleri davet edilecek. Erdoğan'ın kongre sonrasında 100 bin gençle bir buluşma gerçekleştirmesi de bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongrede yapacağı konuşmada partisinin yerel seçim çalışmalarının startını vermesi bekleniyor. AK Parti'nin 4'üncü olağanüstü kongresinde belirlenecek yeni kurmayları partiyi yerel seçimlere taşıyacak. Öte yandan AK Parti'nin en üst karar organı olan 110 kişilik merkez karar yönetim kurulunda yer alacak isimlerin belirlenmesine yönelik çalışma başladı.

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