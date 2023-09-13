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Kardeşi ve yengesini araç park etme kavgasında öldürdü!

Kardeşi ve yengesini araç park etme kavgasında öldürdü!

TRABZON'un Yomra ilçesinde iki kardeş arasında yol ve araç park etme meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi kardeşini ve yengesini silahla vurarak öldürdü.

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Korkunç olay Yomra İlçesi'nin Kayabaşı mahallesi Soğuksu Küme Evleri mevkiinde yaşandı. Azmi Iğcı, bu sabah bir süredir arasında sorun olan kardeşi Osman Iğcı ile yol ve araç park etme meselesi nedeniyle tartıştı.

Çıkan tartışmada Azmi Iğcı kardeşi Osman Iğcı ve yengesi Necla Iğcı'yı silahla vurarak olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan yakınları jandarma ekiplerine haber verirken, Osman Iğcı ve eşi Necla Iğcı hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri 2 insanın ölümüyle sonuçlanan kardeş kavgasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

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