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Kim Milyoner Olmak İster'e enflasyon ayarı para ödülü yükseltildi

Kim Milyoner Olmak İster'e enflasyon ayarı para ödülü yükseltildi

Kim Milyoner Olmak İster'de para ağacı yenilendi. En yüksek para ödülü 5 milyon TL'ye yükseltildi.

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Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı Kim Milyoner Olmak İster programının yeni sezonunda para ödülleri arttırıldı.

Kim Milyoner Olmak İster'de en yüksek para ödülü 5 milyon TL'ye yükseldi. Yarışmaya bu meblağ 13. soru olarak ilave edildi.

Ayrıca diğer 12 sorunun para değerleri yükseltildi. Artan ödül miktarlarının ardından yeni para ağacı şu şekilde olacak:

1.Soru-2.000 TL
2.Soru-5.000 TL (baraj)
3.Soru-7.500 TL
4.Soru-10.000 TL
5.Soru-20.000 TL
6.Soru-30.000 TL
7.Soru-50.000 TL (baraj)
8.Soru-100.000 TL
9.Soru-200.000 TL
10.Soru-300.000 TL
11.Soru-500.000 TL
12.Soru-1.000.000 TL
13.Soru-5.000.000 TL

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