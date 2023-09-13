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Süper Lig'de haftanın maçlarının hakemlerinin açıklandı

Süper Lig'de haftanın maçlarının hakemlerinin açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

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Ligde 17 Eylül Pazar günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesinde Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre dijital atamayla belirlenen hakemler şöyle:

16 Eylül Cumartesi:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek

17.00 Mondihome Kayserispor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk

20.00 Galatasaray-Yılport Samsunspor: Cihan Aydın

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Pendikspor: Mert Güzenge

17 Eylül Pazar:

17.00 Fenerbahçe-Bitexen Antalyaspor: Halil Umut Meler

17.00 İstanbulspor-RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: Turgut Doman

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Volkan Bayarslan

18 Eylül Pazartesi:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 EMS Yapı Sivasspor-MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay

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