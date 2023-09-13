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Antalya'da yabancı uyruklu kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı Edirne'de yakayı ele verdi!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Antalya'da yabancı uyruklu kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı Edirne'de yakayı ele verdi!

Temmuz ayında Antalya'da yabancı uyruklu bir kişiyi öldürdüğü iddiası ile aranan zanlı jandarma ekipleri tarafından Edirne'de yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, Antalya'da 27 Temmuz'da Suriye uyruklu kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle aranan Suriye uyruklu İ.E, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yunanistan sınırına yakın bir bölgede yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlının Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliğince "kasten öldürme" suçundan arandığı öğrenildi.

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