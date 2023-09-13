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Zonguldak'ta polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Zonguldak'ta polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu!

Zonguldak'ta polis ekipelrinin uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı operasyonda 415,57 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i uyuşturucu madde ticaretinden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Edinilen bilgiye göre Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezi ve Kilimli ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ç.A., O.B. ve A.Y. isimli 3 şüpheli yakalandı.

Yapılan operasyonda 415,57 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 9 bin TL para ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan materyaller ele geçirildi.

Ç.A. ve O.B. isimli şüphelilere kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçundan işlem yapılırken A.Y. isimli şüpheli ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Zanlı, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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